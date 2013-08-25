Mp3 Volumer 是一個相當簡單的音樂檔調整工具，主要功能可以將原本較為小聲的 MP3 音樂檔放大、調整他的音量，可支援多音樂檔批次處理。除此之外，還可支援將音樂檔轉成 WAV, AC3, OGG, WMA 與 FLAC..等格式，並修改音樂檔的 Bitrate、 採樣率..，以降低音樂檔的檔案大小。
Mp3 Volumer 的操作相當簡單，只要設定過一次，日後要幫一堆檔案做轉檔或提昇音量時，可以輕鬆套用同一個設定直、批次處理，輕鬆按一按就可以搞定。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Mp3 Volumer
- 軟體版本：1.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：8.5MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
- 官方網站：http://www.mp3volumer.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將 Mp3 Volumer 軟體安裝好、開啟主程式視窗後，先按一下視窗下方的「Options」按鈕，調整音樂檔的輸出設定。
第2步 先在「Output Folder」設定好輸出後的檔案儲存位置，然後在「Output Format」選單中選擇你要的音樂檔格式，如果有需要調整音量大小的話，可以在「Increase Volume」選單中設定。
第3步 設定好輸出格式與細節後，請在 Mp3 Volumer 軟體主視窗中按「Add」按鈕，選取你要處理的檔案，一次可以選取多個音樂檔一併處理。選取好要處理的檔案後，按一下「Start」按鈕便可開始轉檔。
沒辦法使用阿不會用
求教學
很多歌音量不同覺得困擾
而且下載點進去看是要付費..
請問如果同一首音訊檔,音量時大時小,有沒有可調整一樣大小的工具?
(是同一首,不是不同首調成一樣哦!)
轉好的音樂會在哪裡啊~~
真的是太感謝了
這好方便~~
感謝: DDD
沒有分析音量大小功能，對我便沒有用處了，因為找回來的MP3音量大小不一，需要統一音量大小，我會使用MP3Gain
商店下載三個 還是 MP3Gain 不錯 只是音量加大 音質都變破破的 要設定全部一樣 不會 不懂英文真的頭痛 搞很久才懂一點點~~……
還不錯用 但是壞處就是轉完後前面會多英文字