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Mp3 Volumer 幫 MP3 音樂檔放大音量、調整音質與檔案大小

Mp3 Volumer 是一個相當簡單的音樂檔調整工具，主要功能可以將原本較為小聲的 MP3 音樂檔放大、調整他的音量，可支援多音樂檔批次處理。除此之外，還可支援將音樂檔轉成 WAV, AC3, OGG, WMA 與 FLAC..等格式，並修改音樂檔的 Bitrate、 採樣率..，以降低音樂檔的檔案大小。

Mp3 Volumer 的操作相當簡單，只要設定過一次，日後要幫一堆檔案做轉檔或提昇音量時，可以輕鬆套用同一個設定直、批次處理，輕鬆按一按就可以搞定。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Mp3 Volumer
  • 軟體版本：1.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.5MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
  • 官方網站：http://www.mp3volumer.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將 Mp3 Volumer 軟體安裝好、開啟主程式視窗後，先按一下視窗下方的「Options」按鈕，調整音樂檔的輸出設定。

Mp3-Volumer-001

 

第2步  先在「Output Folder」設定好輸出後的檔案儲存位置，然後在「Output Format」選單中選擇你要的音樂檔格式，如果有需要調整音量大小的話，可以在「Increase Volume」選單中設定。

Mp3-Volumer-02

 

第3步  設定好輸出格式與細節後，請在 Mp3 Volumer 軟體主視窗中按「Add」按鈕，選取你要處理的檔案，一次可以選取多個音樂檔一併處理。選取好要處理的檔案後，按一下「Start」按鈕便可開始轉檔。

Mp3-Volumer-003

 

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  1. apple 說道：
    05-05, 2017 at 下午 6:21.38

    沒辦法使用阿不會用
    求教學
    很多歌音量不同覺得困擾
    而且下載點進去看是要付費..

    回覆
  2. 阿飛飛 說道：
    08-09, 2016 at 上午 3:23.38

    請問如果同一首音訊檔,音量時大時小,有沒有可調整一樣大小的工具?
    (是同一首,不是不同首調成一樣哦!)

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-11, 2015 at 上午 7:58.27

    轉好的音樂會在哪裡啊~~

    回覆
  4. 說道：
    08-09, 2014 at 上午 7:53.10

    真的是太感謝了
    這好方便~~
    感謝: DDD

    回覆
  5. 路人甲 說道：
    08-27, 2013 at 上午 12:35.27

    沒有分析音量大小功能，對我便沒有用處了，因為找回來的MP3音量大小不一，需要統一音量大小，我會使用MP3Gain

    回覆
    • wang 說道：
      07-28, 2014 at 上午 1:42.38

      商店下載三個 還是 MP3Gain 不錯 只是音量加大 音質都變破破的 要設定全部一樣 不會 不懂英文真的頭痛 搞很久才懂一點點~~……

      回覆
  6. 溯夜 說道：
    08-26, 2013 at 下午 6:23.20

    還不錯用 但是壞處就是轉完後前面會多英文字

    回覆

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