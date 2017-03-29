2017/3/29 更新：軟體版本更新至 v3.6 最新版。

如果有用過 Android 智慧型手機的話，可能會用過裡面一個相當特別的圖像式螢幕解鎖功能，就是在我們按了電源按鈕要開啟螢幕時，可以用手指畫出指定圖案來當做解鎖密碼。雖然這招偶爾會因為螢幕面板上的手漬或操作痕跡而漏餡，不過在很多情況下可以不用盯著螢幕看也能快速解鎖，再加上破解不易（螢幕有擦乾淨的話），也算是相當受歡迎的解鎖機制。

如果你想在桌上型電腦或筆記型電腦中使用類似的功能來鎖定螢幕的話，該怎麼做呢？可以試試看下面這個免費軟體 Eusing Maze Lock，使用方式跟 Android 手機差不多，設定好你要的解鎖圖案並鎖定螢幕後，下次必須正確畫出你設定好的圖形才能繼續使用電腦，如果畫錯圖形，還會跳出警告訊息與警示音，讓其他想偷偷使用你電腦的人嚇一跳。

此外 Eusing Maze Lock 提供 3×3, 4×4 與 5×5 的多點矩陣解鎖圖形設定，還可支援快速鍵鎖定螢幕、電腦閒置時自動鎖定、自訂解鎖時的背景圖、自訂警示訊息、支援多螢幕環境、支援鎖定時關閉電腦連線…等，如果你不喜歡背太多密碼的話，圖型解鎖也是不錯的方式。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Eusing Maze Lock

Eusing Maze Lock 軟體版本： 3.6

3.6 軟體語言： 英文、繁體中文

英文、繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 808KB

808KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.eusing.com

http://www.eusing.com 軟體下載： 按這裡

注意！目前版本的 Eusing Maze Lock 軟體只能鎖住 Windows 傳統桌面的畫面與操作，無法鎖住動態專頁面的應用程式，所以…. 在 Windows 8 裡面… 算是裝好看用的。其實，Eusing Maze Lock 也只是用個畫面蓋住整個螢幕而已，如果你可以不用眼睛看就能操作電腦的話，應該還是可以盲目的開些視窗、檔案來用，只是畫面都被 Eusing Maze Lock 整個蓋住了、看不到了。

使用方法：

第1步 安裝好 Eusing Maze Lock 軟體後，第一次使用時請務必按「Reset Pattern」按鈕並在畫面中畫出你自己專用的解鎖圖案。

第2步 除了 3×3 點陣圖形之外，還可從右下角的選單點選 4×4 或 5×5 等更複雜的圖形設計。

第3步 設定好之後，會提示你務必記住剛剛的解鎖圖案，並執行備份。

第4步 另外在「General」選單中還有一堆自動鎖定電腦、自動關閉螢幕、自動隱藏解鎖畫布…等設定，最下面的方框還可自行輸入警示訊息，提醒他人不要隨便碰自己的電腦。

注意，如果你不希望別人在無法解鎖時強制讓電腦重開機並直接跳過解鎖畫面，請記得開啟「Autolock at Windows startup」這功能，讓電腦在開機、進入桌面後自動以 Eusing Maze Lock 鎖定螢幕。

第5步 「Background…」選單中還可自行修改解鎖畫面的背景圖。

第6步 用滑鼠左鍵點一下桌面右下角的 Eusing Maze Lock 圖示，即可馬上鎖定螢幕。或者按右鍵再從選單中按「Lock Computer」或按指定快速鍵「Win」＋「A」亦可快速鎖定螢幕、不讓人操作。

第7步 鎖定螢幕之後，要解鎖的話請在畫面中畫出剛剛你所設定的圖案。

第8步 輸入錯誤太多次的話，會出現如下圖的警告視窗，並發出很討厭的警示音。