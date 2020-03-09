[免費] 卡巴斯基病毒清除工具 (Kaspersky Virus Removal Tool v15.22.0)

2020/3/9 更新：軟體版本更新至 v15.0.22.0 最新版。

電腦中毒了怎麼辦？當然是開防毒軟體來掃一掃囉？不過如果你原本就已經有安裝了防毒軟體卻還是發現有中毒或木馬惡意程式在在搗亂那就表示原本的防毒軟體應該是沒啥用了，

這時當然就得另外找其他廠牌的防毒軟體或病毒清除工具來試試看囉。

剛剛才看到原來卡巴斯基也陸續推了好多相當實用的免費小工具譬如說這個專門用來清除病毒、解毒用的 Kaspersky Virus Removal Tool主要功能就是幫我們掃描電腦中是否有已經中毒的檔案或看看是否有哪些病毒或木馬暗藏在平常不易發現的隱密的小角落裡可以通通把他們挖出來清一清。

不過 Kaspersky Virus Removal Tool 這工具並不能取代一般功能較為完整的防毒軟體建議平常裝一套不一樣的偶爾下載卡巴斯基這套來掃一掃藉由不同防毒軟體公司的不同技術多多方面檢測、清掃一下。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Kaspersky Virus Removal Tool

Kaspersky Virus Removal Tool 軟體版本： 15.0.22.0

15.0.22.0 軟體語言： 英文、俄羅斯文、法文、德文（尚無中文）

英文、俄羅斯文、法文、德文（尚無中文） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 168 MB

168 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： http://www.kaspersky.com/

http://www.kaspersky.com/ 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步 將 Kaspersky Virus Removal Tool 軟體下載回來、點兩下即可開始使用執行後會先出現使用者的授權協議按「Accept」按鈕開始使用。

第2步 要開始掃毒的話請點一下「Start scan」按鈕接著程式會開始掃毒、清除電腦中的病毒或處理受到感染檔案。

第3步 點一下「Change parameters」可自行勾選要掃描哪些磁碟機或項目。

第4步 開始掃毒…

第5步 掃毒完成如果有出現什麼病毒的話請依照畫面中的指示處理…