「怪獸大學」不知道大家去看了沒呢？在現實生活中的你想不想跟毛怪還有大眼仔當同學，一起學學嚇人的技巧呢？但想要進入怪獸大學，你得要先領張學生證才行，快到「怪獸大學教務處」申請一張吧！

網友手腳很快的推出「怪獸大學教務處」學生證申請的 App，讓想當怪獸大學學生的朋友都可以擁有一張學生證唷！雖然 Disney 自己也有推出這個網頁版的學生證申請頁面，但只能選擇用電影中的怪獸當大頭照，「怪獸大學教務處」則可以使用自己的照片當大頭照，有興趣的朋友怪怪下載吧！（哦！是快快啦～）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 怪獸大學教務處

怪獸大學教務處 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Mazs

Mazs 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「怪獸大學教務處」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟後先在下方的文字框中填入你的名字，然後按「請繳交照片」，在手機相簿中找到想放的大頭照後，裁切成想顯示的範圍。

第2步 接著按下「列印學生證」，選擇是否加上背景。

第3步 可直接分享到 Facebook 或其它平台＂現＂給朋友看。