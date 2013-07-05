Google Chrome 瀏覽器很好用，透過各種擴充套件來加強瀏覽器的功能也很棒，不過最近越來越多人可能在瀏覽網頁時不小心安裝了偽裝為正常軟體的惡意程式，而造成 Google Chrome 瀏覽器被某些不知名的奇怪擴充套件給綁架了。
最常見的綁架狀況是工具列上永遠有關不掉的、無法停用甚至無法移除的奇怪按鈕，有些可能會跳出廣告、影響瀏覽器穩定性，甚至側錄帳號密碼或個人資訊…等問題。
如果你懷疑你的 Google Chrome 瀏覽器被綁架或被惡意軟體入侵，可以在網址列輸入「chrome://extensions/」開啟擴充功能頁面，檢查看看有哪些擴充套件是你不認識的，或你根本沒印象有親自安裝過，請全部將這些不認識的、不再使用的套件通通移除！
萬一移除完後發現有些擴充套件的「啟用」按鈕無法按，永遠都是已啟用狀態，而且旁邊也沒有垃圾桶圖示可以按、無法正常移除該擴充套件，勾了右上角的「開發人員模式」之後還會顯示「這個擴充功能目前受到管理，無法移除或停用」等訊息，這表示你的瀏覽器已經被綁架了！
解決 Google Chrome 被綁架的方法：
這類惡意程式綁到 Google Chrome 瀏覽器的套件名稱有很多種，有些會偽裝為 Flash Player 或其他多媒體播放器，常見的擴充套件的名稱為「-Look At The Watch FlashPlayer-」或「MediaPlayer」、「SelectionLinks」或顯示「En lyi Video Oynatici」…等訊息，如果你有遇到類似的狀況，怎樣也移除不掉的話，可以試試看下面的方法：
1.關閉 Google Chrome 瀏覽器，關閉前先在網址列中開啟「chrome://settings/」並按「中斷您 Google 帳戶的連線」按鈕，退出 Google 帳戶同步（怕某些套件移除後又自動同步回來）。
2.到「控制台」移除軟體的地方，尋找可疑的軟體並將它移除。如本文的例子是偽裝成「Flash Player 1.00」。
3.到登錄檔編輯器裡面搜尋「bafimapnbgkadjnokepijcgolfijablh」之類的 ID（請依實際狀態），找到後通通刪除！有時可能會有好幾筆得全部刪掉。
（開啟登錄檔編輯器的方法：按「視窗」＋「R」鍵盤快速鍵，輸入「regedit」後按「Enter」即可）
4.開啟「我的電腦」搜尋「bafimapnbgkadjnokepijcgolfijablh」之類的 ID ，找到的東西全部刪除。
5.全部弄完後，重開 Google Chrome 視窗應該就好了。
6.如果刪除後登入 Google 帳號又被同步回來的話… 那請記得備份一下你的書籤或常用資料，再到「Chrome 同步功能」網頁裡去清除全部資料，然後一切重新開始。
多虧了這篇文章，再加上這篇一起服用(找到隱藏起來的頑強ID)
https://www.ptt.cc/bbs/AntiVirus/M.1398482759.A.A05.html
我的問題順利被解決了!!!!!!
無限感恩默默助人無數的網路大俠們(淚奔~~~)
您要造訪的網站含有惡意軟體
攻擊者目前可能會試圖透過 http://www.joyxz.com 在您的電腦上安裝危險程式，藉此竊取或刪除您的資訊 (例如相片、密碼、郵件或信用卡資料)。
自動將疑似安全性事件的詳細資料回報給 Google。隱私權政策
請問大大這要怎辦
刪光要刪的我還是找不到
照你的步驟走
終於把惱人的廣告刪掉了
謝謝你的分享。
帮5淘—帮5买旗下购物助手 6.0.5.1
權限
ID:nklfajnmfbchcceflgddnkignfheooic
按照上面步驟全做完之後還是無效 請問有沒有其他解決方法?
TubeITAdBlockAp 2.6
權限
ID： bnljmmnecpbjodmangkknmaddcbdkajp
2接段我根本不知道他偽裝成啥
3接我照做但是他都沒有結果
4接找不到
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