2016/12/18 更新：軟體版本更新至 v6.041 最新版。
如果你每次上網時瀏覽器都會自動開啟一些廣告網頁或奇怪的首頁、搜尋頁面，而不是你自己設定的首頁，而且每次修改後都還是會自動恢復成廣告網頁，那你電腦的瀏覽器應該已經是被綁架了。
類似這種網頁綁架、廣告軟體、瀏覽器 Toolbar 工具列或各種首頁綁架、強制修改搜尋引擎..等侵擾，該如何解決呢？其實大部分比較簡單的解決方式大概就是先去控制台移除你用不到的軟體，或仔細檢查瀏覽器是否被安裝了什麼外掛或擴充套件，如果這樣還都無法解決的話，可以試試看下面這個 AdwCleaner 小工具。
AdwCleaner 可支援 IE、Firefox、Google Chrome、Opera…等各種常見瀏覽器，主要功能有四個：
- 一、清除莫名其妙跳出來的廣告與其他 Adware 廣告軟體
- 二、清除各種不需要的、不知何時被安裝的奇怪軟體
- 三、清除附掛在瀏覽器的各式 Toolbar 工具列
- 四、解除瀏覽器首頁、搜尋引擎被綁架等 Hijacker 類侵擾
注意！若執行過此軟體還是無法解決首頁綁架或類似問題，可以參考另外這篇文章：解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題？（IE, Google Chrome, Firefox）。
要注意的是，執行 AdwCleaner 前必須先將其他軟體、視窗全部關閉，掃描、刪除完後電腦會自動重開機，接著請再試試看是否還會跳出廣告網頁，或自行將瀏覽器首頁改回你要的網頁試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AdwCleaner
- 軟體版本：6.041
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.53 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://general-changelog-team.fr/
- 軟體下載：按這裡
注意！部分防毒軟體可能會回報此為惡意程式，不確定是否為誤判或裡面有包廣告程式，除了建議大家務必從官方網站下載之外，若對此有疑慮的話，請勿安裝使用。
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
使用方法：
第1步 將 AdwCleaner 軟體下載回來、按兩下執行後，先按一下「Scan」按鈕，搜尋看看電腦中有沒有什麼可疑的檔案。
第2步 掃描完成後，請按一下「Report」按鈕，接著會自動開啟一個純文字檔，裡面會記錄搜尋到哪些可能有問題的軟體、服務、登錄檔記錄與瀏覽器外掛…等細節。
第3步 最後請按「Clean」按鈕讓 AdwCleaner 程式自動幫我們移除可疑程式與廣告軟體。
注意！在執行「Clean」功能前，請務必先關閉所有瀏覽器視窗與其他執行中的軟體與程式，執行完後 AdwCleaner 會讓電腦自動重開機，重開機後會再顯示已經清除哪些可疑程式、解決了哪些問題。
記得，在使用 AdwCleaner 掃描、清除過後，你可能需要手動再設定一次瀏覽器的首頁，將他設定成你要的網址。如果手動設定完、重新開啟瀏覽器後新的設定沒再被覆蓋掉，那表示這問題已經解決囉！如果還是不行的話，那就得再找其他解決方法囉。
我用AdwCleaner v6.030掃描後，發現有問題，名稱是：UCGuard 。按清除後，一直顯示(沒有回應)，就如此當掉了，不知要如何操作，才能把UCGuard清除掉。謝謝！ 2016/11/24
謝謝分享~
終於沒有莫名的廣告出現了!!
大推薦這個刪除綁架程式 AdwCleaner v6.010
為啥火狐開不了 求解
感謝分享！?
我要在換別的程式來刪！
又跳出來了………
哦爽 總算清掉A片的綁架網頁了………嚇我一跳