2017/3/9 更新：軟體版本更新為 v13.1.1.7662 最新版。

記得上次更新好像已經是一年多之前了，一直到這兩天 TechSmith 公司終於又推出了最新版的 SnagIt 抓圖軟體。此次最新版大部分還是著重在圖片編輯功能方面的加強，除了介面換成類似微軟 Office 2007 那樣的視覺化的選單之外，更加強了選單、面板與鍵盤快速鍵等多項功能。另外在圖片管理方面也增加了 Tag 的功能，方便使用這註解圖片屬性與關鍵字。

雖然我現在都已經換用免費的 WinSnap 抓圖軟體，不過還是很愛用Snagit內建的圖片編輯功能，用來畫圈圈、箭頭啥的，非常方便，可以參考「如何在圖上畫圈圈、拉箭頭、掛上文字浮水印？ 」。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SnagIt

軟體版本：13.1.1.7662

軟體語言：英文版

軟體性質：30天試用版（49.95美金）

檔案大小：101 MB

系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10、Mac OS X

官方網站：http://www.techsmith.com/

軟體下載：按這裡

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這是 Snagit v12.0 的新版操作介面，捨棄了一般視窗型的抓圖控制面板，直接放了一個隱藏式的抓圖按鈕在螢幕邊緣，當我們需要抓圖時，按一下紅色的抓圖按鈕，便可自行截取指定區塊的畫面或影片。

這是內建的 SnagIt Editor 圖片編修功能的畫面，可以畫箭頭、畫框框、畫紅線、蓋印章、打馬賽克、貼浮水印… 相當好用！