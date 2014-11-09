2014/11/09 新增 iPhone 版本相關下載資訊。

你！不要轉頭就是你！上次記帳是不是又是幾週前的事了？

記帳這件事，就像寫日記一樣真的得養成習慣才能持之以恆，當然，所使用的工具也很重要！用了不順手的記帳軟體，就像穿了不合腳的鞋一樣，每次穿時心裡都怪不爽快的，如果你不滿意目前手邊使用的記帳工具， 而且使用的是 Android 手機 ，那建議你可以嘗試換成「AndroMoney」這款超好用的記帳 APP。

「AndroMoney」提供了超強的記帳介面與功能，你可以依年、月、週、日不同期間長度來查看收入支出明細，每項支出都能夠利用分類來清楚管理，並且記下使用的是現金、信用卡亦或是使用轉帳支出都能夠詳細的記載下來。若你是個理財小王子、小公主，會事先幫收入支出成立專案用途，例如旅遊基金、保險費用預存、學習基金…等，在記帳時也能夠一併填上，讓記帳這件事不單純只是記錄每天的流水帳，能更完整的管理各種類的收支狀況！

軟體的操作介面很直覺，功能很豐富但一點兒也不複雜，而且每一個項目、分類都以相對應的精美小圖示來代表，讓畫面呈現不呆板單調，更一目瞭然！有時文字列表的方式，讓人很難看清楚＂真相＂，這時「AndroMoney」的圖表功能就發揮功用，透過「圓餅圖」、「支出明細圖」可以知道自己在什麼分類上支出較多，「趨勢圖」則可看看在什麼時間點的支出總是爆高，讓你一眼就能看出在哪方面應該有所調整。記錄了一段時間後，還可將記帳記錄直接匯出成 excel（CSV 檔）到電腦做備份，或做更進一步的管理唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 理財 記帳 AndroMoney

理財 記帳 AndroMoney 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： AndroMoney

AndroMoney 官方網站： https://web.andromoney.com/

https://web.andromoney.com/ 軟體性質： 免費軟體（iPhone 為付費軟體 NT$60）

免費軟體（iPhone 為付費軟體 NT$60） 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.2 以上

iOS 6.0 以上 / Android 2.2 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「AndroMoney」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「AndroMoney」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 (Android)：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「AndroMoney」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟後可直接看到當日的記錄畫面，點選「新增一筆」就能立即輸入支出記錄，若有需要可利用左邊的拍照功能，將所購買的物品拍攝下來幫助記憶。使用下方的「計算機」輸入支出金額，還可順便做簡單的運算唷！

第2步 下方可選擇「類別」點選進入可看到更多預設分類，也可自行新增或修改，每個大項目都還可以再點入選擇細項。

第3步 然後可由「帳戶」選擇支出的方式，預設只有簡單的現金、信用卡、銀行，若你有多張信用卡或多個常用銀行戶頭，也可由下方「新增帳戶」來建立詳細一點的支出方式，很方便未來管理各張信用卡的使用狀況唷！

第4步 「專案」、「商家」的管理方式與上述大同小異，而「週期」則是當該筆支出或收入是固定一段時間會出現的，這時可使用週期來設定，可自動複製該筆記錄，在未來週期到時會自動新增記錄。

第5步 填寫完畢若還想繼續輸入其它支出，可直接點選「再記一筆」，若無則點選「存入」就會回到當天的明細列表囉！

第6步 用「日」來看比較像是在看當日的流水帳，若切換到「月份」的話，比較能看到整個月的收支狀況，點開左下方的藍色箭頭，可開啟下方簡易的支出統計資料，左右滑動可以看到收支的結餘狀況，若有設定「月預算」可再往右移可看到是否有透支的狀況。

第7步 點選下方的第二個按鈕，可開啟更多設定功能。

第8步 「預算」可設定每月支出預算，會自動換算為年、週、日的預算，下方還有超過預算時的提醒功能唷！可以更加掌握自己的支出狀況。

第9步 利用「圖表」就能對收支一目瞭然囉！「圓餅圖」可以觀察支出的分佈狀況，「趨勢圖」則可依時間查看花費的趨勢。

第10步 「匯入（出）」的功能十分完善唷！可直接匯出 excel 檔案備份。