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[下載] KMPlayer 影音播放器 v4.1.5.8 繁體中文版！

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2017/1/6 更新：軟體版本更新至 v4.1.5.8 最新版(更新細節)。感覺變很多… 安裝好軟體之後小紅傘防毒軟體還會叫。另外，安裝軟體時要注意每個小步驟，小心不要勾了廣告程式或其他用不到的軟體。

 

如果不喜歡的話，推薦使用另外一套 PotPlayer 播放器。

KMPlayer是源自韓國的一套超實用多媒體播放軟體，支援各種常見的codec，輕巧而華麗的播放介面，深受大家的喜愛。

KMPlayer不但支援各種常見的 codec，而且軟體輕巧，比起微軟的Windows Media Player還輕巧，操作相當順暢。KMPlayer不只可直接播放一般常見的各式影音檔、MP3…，連Flash遊戲、影片都可以拉進去直接播唷！此外，你從YouTube或Yahoo影音、vlog網站等下載「.flv」的Flash影音檔，也可以直接用KMPlayer來播放唷！

KMPlayer內建多種面板與多國語系，是目前最多人喜愛的影音播放軟體之一唷～

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：KMPlayer 影音多媒體播放器
  • 軟體版本：4.1.5.8
  • 軟體語言：中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：36.3 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/7/8/Win 10
  • 官方網站：官方網站
  • 軟體下載：按這裡

 

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  2. 如何讓KMPlayer播放器不記錄播過的檔案？
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安裝時請注意！在選擇安裝元件時，請記得拉到選單的最下面，取消「Mobogenie」這項目，不要勾選、安裝額外的贊助商軟體（廣告程式）。

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KMPlayer Plus

 

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(Vista Mix III佈景主題: 下載 )

 

 

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  1. Jack 說道：
    10-28, 2016 at 下午 10:09.46

    我的電腦系統是win10的，使用上目前還沒有什麼問題，但是面板的字太迷你了看得很難過><

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-02, 2016 at 下午 11:10.27

    怎麼改得亂七八糟不說，這是中毒了嗎??影片資料夾一開就關閉，都不知道該怎處理了!怒!

    回覆
  3. 訪客 說道：
    09-21, 2016 at 下午 3:50.59

    請問怎麼解決這個問題呢？我連進到重灌畫面都不行，不來恩可否把中毒軟體先移除，現在很崩潰。大哭。連進到Windows 10還原選單都不行。

    回覆
  4. 訪客 說道：
    08-30, 2016 at 上午 10:23.26

    來到今天PotPlayer已經完全取代KMPlayer
    這個軟件已經不用推薦下去了

    回覆
  5. 訪客 說道：
    05-29, 2016 at 下午 10:06.46

    爛爆

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  6. 自由 說道：
    05-04, 2016 at 下午 7:35.27

    載了反而不能看影片了….太搞笑了!
    回去用5年前版本的還比較正常!

    回覆
  7. 訪客 說道：
    02-03, 2016 at 下午 10:01.19

    搞什麼鬼
    安裝完以後直接把我的chrome搞到開都開不起來

    回覆
  8. 訪客 說道：
    01-13, 2016 at 下午 9:38.33

    有 monkey viking病毒 不要下載啊 他害我中毒???

    回覆
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