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Colors v2.3 螢幕取色器、調色盤

2017/2/16 更新：軟體版本更新至 v2.3 最新版。

當我們需要知道螢幕或網頁中的某個顏色的色碼或色彩編號時，該怎麼做呢？一般都會用名為螢幕挑色器、撿色器之類的小工具來幫我們檢測。這類軟體相當多，如先前介紹過的：Just Color Picker北斗色彩識別器Hex Color PickerPixieColorSPYPeacock Color Picker …等。

Colors 是另外一個免費軟體（非商業使用），提供螢幕取色與調色盤兩種功能，我們可以直接按一下「Pick from Screen」按鈕選取、檢測指定位置的色彩代碼，也可在畫面中的調色盤中快速設定、選取你要的顏色，然後再取得 RGB, CMYK, HSV, HLS 與 HTML 代碼及 Hex … 等等各種格式的色彩編碼，使用起來相當簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Colors
  • 軟體版本：2.3
  • 軟體語言：英文、簡體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：625 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
  • 官方網站：http://www.den4b.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  第一次使用時，會出現版權宣告畫面，提醒我們一般個人可免費使用商業使用需另外購買授權，請按「Accept」按鈕即可開始使用。

Colors-001

 

第2步  如下圖，當我們需要擷取螢幕中的色彩時，可以按一下「Pick from Screen」按鈕，即可在你要檢測的位置按左鍵、顯示色彩編號。另外也可使用主畫面中的調色盤來設定顏色。

Colors-002

 

類似軟體：

  1. Instant Color Picker 螢幕取色、色彩配置工具
  2. Just Color Picker 快速擷取螢幕色彩、挑選你要的顏色
  3. [下載] 北斗色彩識別器 5.0 （螢幕挑色、選色）
  4. [Mac] Hex Color Picker v1.6.1 螢幕挑色器（快速複製 16 進位色碼）
  5. Pixie 輕量級螢幕撿色器
  6. ColorSPY 螢幕抓色工具
  7. Peacock Color Picker 調色盤+螢幕色彩擷取工具

 

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