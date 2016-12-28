2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v6.1.9 最新版。

自從各國政府都開始有樣學樣、封鎖一般人正常上網、侵犯言論與資訊取得自由之後，VPN 這類翻牆服務就越來越盛行了。而之前介紹過的 FreeGate 自由門、無界瀏覽、Puff、SecurityKISS Tunnel…等翻牆服務如果你用不慣或覺得連網速度太慢、安全性不夠的話，也可以試試看另外這個 Hotspot Shield VPN 加密上網、翻牆服務。

Hotspot Shield 可支援包括 Windows 系統、Mac OS X、Android、iPhone 與 iPad 等各種平台的應用程式，透過 HTTPS 加密連線與 VPN 虛擬私人網路架構來保護使用者端與網路連線過程中的資訊不會被外洩、追蹤與擷取，除了可隱藏上往時的真實 IP 之外，還可繞過防火牆的封鎖，瀏覽各式各樣被查禁、被遮蔽的網站。

而 Hotspot Shield 的操作相當簡單，只要在上網前先按一下，之後就可以像平常一樣瀏覽網站、聊天傳訊。Hotspot Shield 提供付費的 Elite 版與有廣告的免費版兩種程式，免費版的廣告除了在桌面右下角的選單裡會出現之外，開網頁時也會自動嵌入廣告到每個網頁的最上方…如果你不覺得煩的話拿來上上網還可以。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Hotspot Shield

Hotspot Shield 軟體版本： 6.1.9

6.1.9 軟體語言： 英文、簡體中文…等多國語言

英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體（有廣告），另有付費版軟體

免費軟體（有廣告），另有付費版軟體 檔案大小： 13.3 MB

13.3 MB 系統支援： Windows、Mac OS X、Android、iPhone、Windows Phone

Windows、Mac OS X、Android、iPhone、Windows Phone 官方網站： http://www.hotspotshield.com/

http://www.hotspotshield.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝軟體時請注意，他會在你的 IE 和 Firefox 等瀏覽器中安裝 Toolbar 工具列，如果不喜歡的話請不要勾選、安裝。

第2步 安裝好、啟動之後，桌面右下角的系統列會出現正在連線的訊息…。

第3步 等連線完成後，會出現綠色的「已受保護」的區塊，此時已可像平常那樣正常上網，讓 Hotspot Shield 提供的服務幫你翻牆、匿蹤。如不使用的話，按一下「斷開連結」即可恢復使用家裡的線路直接連上網路。

整體來說，速度還算可以，就是廣告有點煩….