說到令商務人士最頭痛的莫過於手邊交換、收集來的一堆名片，不知道該怎麼好好的分類管理，時間一久名片與本人的記憶連結就越來越遠，完全對不起來，實體的名片通常都只能用名片本歸納整理，但這樣做實在太沒有效率，除了長年累積下來的名片數量眾多，查找更是一件不容易的事，而且不小心弄丟了也就沒得救！所以將名片建檔管理才是較保險的作法。

「名片全能王 CamCard 」是一款非常強大的名片識別軟體，能夠直接用手機拍攝名片，並自動識別名片上的各種聯繫資訊、人名、公司名、職稱、部門別…等，轉入相對應的欄位中，在燈光足夠、手不抖的情況下辨識率相當高！辨識結果可直接存入手機電話簿或 APP 名片夾中，完成註冊動作的話還可將名片加密備份至雲端，除了能確保名片不怕遺失之外，未來若換手機或使用其它平版時，也能直接查看及管理名片，或使用電腦直接到 CamCard 官網也能做查詢及管理，便利性十分高！

支援多國語言的名片辨識，有國外廠商的名片也不用擔心，一樣可以辨識建檔！可批次辨識多張名片，加快建檔速度，且每個入檔的名片皆可另外 key 入備註說明，能幫助記下與本人的記憶連結，可記錄前次見面的時間以及地點、商談的事項，以及對這個人的印象及感覺，這樣對於下次再見面時，就能立即回想起前次會面的狀況，讓對方可以有被重視的感覺，更能幫雙方合作關係加溫！（怎麼有種蝴蝶效應的感覺～）



免費版本於第一周可以保存 20 張名片，以後每週提供保存 2 張名片的額度，若註冊並登錄的話，則可保存 30 張名片，以後的每週能保存 3 張名片，對於一般的上班族應該蠻夠用的，但業務量大的可能稍嫌不足囉～總之，利用拍照的方式直接就能做名片建檔真的非常方便，時間就是金錢呀！別在傻傻的用沒效率的名片本或是 Excel 一筆一筆建檔了。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： CamCard 免費版（名片全能王 中文簡繁韓日混合辨識)

CamCard 免費版（名片全能王 中文簡繁韓日混合辨識) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 4.3 以上 / Android 2.0 以上

iOS 4.3 以上 / Android 2.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「 CamCard 」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「 CamCard 」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「 CamCard 」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後進入程式，按下「拍攝名片」可直接透過拍照建檔。（右圖）右下角處可選擇單張或批次建檔。下圖則是拍攝注意事項。

第2步 拍好名片後，會自動完成辨識。前面的白色勾勾代表尚未確認的名片，點選進入確認所辨識的資料是否正確，確認並修改後按下「保存」就完成建檔了，這邊可選擇將此聯絡人資訊同步保存到手機連絡人或是 Gmail 等。

第3步 點選完成確認的名片，可看到名片的原始圖像檔，下方就直接提供一些聯絡的工具。上方頁籤可切換「詳情」、「備註」，備註的部份可手動輸入文字，方便使用者記錄一些相關事項。

第4步 在名片列表中，直接點選名片圖的部份，可開啟快速聯絡選單。按右上角的按鈕可新增名片，提供五種名片建檔方式。

第5步 按左邊的「+」可新增分組，然後在要加入分組的名片資料上「長按」會開啟右圖功能選單。

第6步 按手機 menu 鍵開啟下方選單，可做名片排序、名片管理等。有提供三種排序方式，可依使用習慣安排。

以上是大概的功能說明，還有很多細項功能設定，有興趣的話大家可以自己來試用看看唷！