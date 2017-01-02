2017/1/2 更新：軟體版本更新至 v3.1.6 最新版。

這套軟體的名字很妙，就叫「System Ninja」，軟體圖示還是個很 cute 的黑衣忍者。其實忍者給一般人的形象大概就是來無影、去無蹤，突然出現然後給敵人很大的傷害這樣…。嗯…拿忍者的形象來「清除作業系統的垃圾」….似乎有點不太搭？不過呢他的行銷效果的確有達到了。

System Ninja 的主要功能有點類似 CCleaner、KCleaner 或 BleachBit…之類的工具，主要提供了系統垃圾檔、應用程式垃圾、與各種上網暫存檔、記錄檔…等掃描與清除功能，此外還提供了開機啟動項目的管理工具、應用程式移除工具、Process Manager 與電腦硬體訊息及系統分析工具。如果你剛好都有這類需求，這個免費的 System Ninja 還算不錯用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： System Ninja

System Ninja 軟體版本： 3.1.6

3.1.6 軟體語言： 英文、簡體中文…等多國語言

英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.25 MB

2.25 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10（需 Microsoft .NET Framework 4.0 支援）

Windows XP/Vista/7/8/10（需 Microsoft .NET Framework 4.0 支援） 官方網站： http://singularlabs.com

http://singularlabs.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 System Ninja 軟體、啟動之後，可以在主視窗右上角的「Options」按鈕按一下，然後在設定選單中的「Language」選單裡點選你要用的語言介面，可惜目前只有簡體中文，還沒有台灣常用的繁體中文語系。

第2步 如要開始系統大掃除的話，可以點一下「Junk Scaner」按鈕，勾選右邊要刪除的項目，再按一下「Scan For Junk」按鈕開始掃描。

第3步 掃描完成後，按一下「Delete Files」按鈕即可全部清除。如果你不放心的話，可以先檢查一下哪些檔案會被刪除，如有要保留的項目，可再另外處理。

第4步 另外，在「System Tools」選單裡面還有多個額外的系統工具可以用，如「Startup Manager」可以讓我們管理開機時預設會隨系統啟動的軟體。

第5步 「App Uninstaller」可以快速移除已安裝的軟體。

第6步 「Processs Manager」可以檢視、管理目前正在運作中的全部處理程序…。

第7步 另外還有「PC Analysis」可以讓我們檢視各種系統訊息與硬體資訊…。