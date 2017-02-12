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SecretFolder v4.7 幫資料夾加密碼保護、隱藏起來！（繁體中文版）

2017/2/12 更新：SecretFolder 軟體版本更新至 v4.7.0.0 最新版，另加入 dog840810 網友提供的繁體中文語言檔。

當你有些檔案、文件或圖片不想被使用同一台電腦的其他人看到的時候，該怎麼做呢？

也許很多人會想說藏在 Google Drive 或 Dropbox 雲端硬碟裡面，就不會有人知道放哪裡了，這也是個好方法。不過如果你不想讓檔案外流到外部的網站去，也許可以試試看下面這個簡單的小軟體 SecretFolder，幫資料夾加上密碼保護、隱藏起來。

SecretFolder 是個免費軟體，可在家裡或辦公室使用，可支援各版本的 Windows 作業系統（可支援 32/64 位元）與常見的 NTFS, FAT32, exFAT 及 FAT 等檔案系統。使用 SecretFolder 的方法很簡單，開啟軟體主視窗之後，將你要隱藏起來的資料夾加到清單中，按下「Lock」按鈕即可用密碼保護、隱藏起來。要解鎖的話則一樣開啟 SecretFolder 視窗再按「Unlock」即可恢復。

不過我建議使用這類軟體要很小心，真正重要的檔案除了用 SecretFolder 軟體鎖起來之外也還要另外備份一下，避免哪天你自己忘了密碼什麼就完了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SecretFolder
  • 軟體版本：4.7.0.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文、韓文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.12 MB
  • 系統支援：Windows XP SP3/Vista/Win7/Windows 8(32bit and 64bit)
  • 官方網站：http://ohsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

安裝時請注意！安裝完成後的最後一個步驟，會問你要不要修改瀏覽器的預設頁面，請不要勾選！避免首頁被改掉。

若您不幸首頁被綁架，請參考以下文章處理：http://briian.com/15330/remove-snap-do.html

00-17-02

 

使用方法：

第1步  將 SecretFolder 軟體下載回來、安裝好之後，第一次開啟時會要我們設定自己的密碼，請輸入密碼後按「OK」即可開始使用。

注意！密碼一定要記住，不可忘記！不然沒人幫得了你。

SecretFolder-001

 

第2步  設定好密碼，開啟 SecretFolder 軟體主視窗後，點一下視窗左上角的「Add」按鈕，選取你要加密保護、隱藏的資料夾。

SecretFolder-002

 

第3步  選取好之後，按下「Lock」按鈕即可將資料夾隱藏起來，下次要用時，再開啟 SecretFolder 視窗、按「Unlock」即可恢復。

SecretFolder-003

 

第4步  如果要更換密碼的話，可以點一下「Preferences」按鈕，在「General」分頁中按「Change password…」即可重設密碼。

SecretFolder-004

 

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  1. 1233 說道：
    06-07, 2016 at 下午 5:43.10

    請問為什麼關掉程式之後輸入密碼一直顯示無效密碼?

    回覆
  2. vv 琪 說道：
    01-17, 2015 at 上午 9:02.41

    请问各位有哪位高手大人知道怎么解开密码 ？
    因为小弟忘了密码，里面有文件自己加锁了打不开
    有哪位高手大哥能帮帮小弟吗？小弟感激不尽^^

    回覆
  3. 怪怪的 說道：
    09-10, 2014 at 下午 10:52.05

    感覺這種會綁架別人首頁用以圖利廣告商或幫自己廣告的軟體，最好少用。

    回覆
  4. BOBO 說道：
    08-11, 2014 at 下午 1:45.20

    我想請教
    有沒有那種加密軟體 比較像 登錄時輸入帳號密碼(開啟)
    然後使用完(關閉) 又會自己上鎖

    因為我很健忘 怕使用完又忘記上鎖

    回覆
  5. CLAIRE 說道：
    06-18, 2014 at 上午 11:16.18

    如果只是要對資料夾 加密碼
    不用隱藏要怎麼設定壓?!>"<

    回覆
  6. 小馬 說道：
    04-14, 2014 at 上午 8:43.01

    有些加密軟體，重灌也是無法解除加密的！
    大家請小心使用～
    （個人經驗）

    回覆
  7. 冰人 說道：
    02-19, 2014 at 下午 6:20.24

    我想問的是，假如系統重灌，或是將該資料夾的硬碟裝在其他電腦上，加密的資料夾應該還是進的去吧

    回覆
  8. Phil 說道：
    02-12, 2014 at 上午 5:25.03

    很好用.謝版大.

    回覆
  9. 123 說道：
    02-09, 2014 at 上午 9:52.31

    沒這麼誇張，只要重灌之後資料夾應該就會出現了……

    回覆

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