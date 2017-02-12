2017/2/12 更新：SecretFolder 軟體版本更新至 v4.7.0.0 最新版，另加入 dog840810 網友提供的繁體中文語言檔。
當你有些檔案、文件或圖片不想被使用同一台電腦的其他人看到的時候，該怎麼做呢？
也許很多人會想說藏在 Google Drive 或 Dropbox 雲端硬碟裡面，就不會有人知道放哪裡了，這也是個好方法。不過如果你不想讓檔案外流到外部的網站去，也許可以試試看下面這個簡單的小軟體 SecretFolder，幫資料夾加上密碼保護、隱藏起來。
SecretFolder 是個免費軟體，可在家裡或辦公室使用，可支援各版本的 Windows 作業系統（可支援 32/64 位元）與常見的 NTFS, FAT32, exFAT 及 FAT 等檔案系統。使用 SecretFolder 的方法很簡單，開啟軟體主視窗之後，將你要隱藏起來的資料夾加到清單中，按下「Lock」按鈕即可用密碼保護、隱藏起來。要解鎖的話則一樣開啟 SecretFolder 視窗再按「Unlock」即可恢復。
不過我建議使用這類軟體要很小心，真正重要的檔案除了用 SecretFolder 軟體鎖起來之外也還要另外備份一下，避免哪天你自己忘了密碼什麼就完了。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：SecretFolder
- 軟體版本：4.7.0.0
- 軟體語言：繁體中文、英文、韓文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.12 MB
- 系統支援：Windows XP SP3/Vista/Win7/Windows 8(32bit and 64bit)
- 官方網站：http://ohsoft.net/
- 軟體下載：按這裡
安裝時請注意！安裝完成後的最後一個步驟，會問你要不要修改瀏覽器的預設頁面，請不要勾選！避免首頁被改掉。
若您不幸首頁被綁架，請參考以下文章處理：http://briian.com/15330/remove-snap-do.html 。
使用方法：
第1步 將 SecretFolder 軟體下載回來、安裝好之後，第一次開啟時會要我們設定自己的密碼，請輸入密碼後按「OK」即可開始使用。
注意！密碼一定要記住，不可忘記！不然沒人幫得了你。
第2步 設定好密碼，開啟 SecretFolder 軟體主視窗後，點一下視窗左上角的「Add」按鈕，選取你要加密保護、隱藏的資料夾。
第3步 選取好之後，按下「Lock」按鈕即可將資料夾隱藏起來，下次要用時，再開啟 SecretFolder 視窗、按「Unlock」即可恢復。
第4步 如果要更換密碼的話，可以點一下「Preferences」按鈕，在「General」分頁中按「Change password…」即可重設密碼。
請問為什麼關掉程式之後輸入密碼一直顯示無效密碼?
请问各位有哪位高手大人知道怎么解开密码 ？
因为小弟忘了密码，里面有文件自己加锁了打不开
有哪位高手大哥能帮帮小弟吗？小弟感激不尽^^
感覺這種會綁架別人首頁用以圖利廣告商或幫自己廣告的軟體，最好少用。
我想請教
有沒有那種加密軟體 比較像 登錄時輸入帳號密碼(開啟)
然後使用完(關閉) 又會自己上鎖
因為我很健忘 怕使用完又忘記上鎖
如果只是要對資料夾 加密碼
不用隱藏要怎麼設定壓?!>"<
有些加密軟體，重灌也是無法解除加密的！
大家請小心使用～
（個人經驗）
我想問的是，假如系統重灌，或是將該資料夾的硬碟裝在其他電腦上，加密的資料夾應該還是進的去吧
很好用.謝版大.
沒這麼誇張，只要重灌之後資料夾應該就會出現了……
電腦重灌後, 找不到資料夾, 怎麼辦?