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HWMonitor v1.31 電腦 CPU、硬碟、顯示卡溫度/風扇轉速檢測監控工具

2017/3/25 更新：軟體版本更新至 v1.31 最新版。

HWMonitor 是個相當簡便的電腦硬體狀態監控工具，主要監控的項目包括 CPU、主機板、硬碟、顯示卡…等裝置的運作溫度、電壓與風扇轉速等細節。HWMonitor 可支援大部分個人電腦中常見的感測晶片如 ITE® IT87 系列、Winbond 系列晶片..等，並藉由主機板上的 S.M.A.R.T 功能檢測硬碟的運作狀態與溫度，並可監控各種常見的顯示卡運作時的電壓、溫度與風扇轉速。

整個軟體的使用方式很簡單，下載回來、解壓縮後執行「HWMonitor.exe」檔案即可開始使用。開啟時會需要花一點時間擷取電腦硬體的相關資訊，然後就可以即時檢測、監控你的電腦運作狀態。

如果你偶爾會玩玩超頻、改改 CPU 或顯示卡的電壓、頻率什麼的，或者覺得電腦裡的風扇常常會不自覺全速運轉、造成噪音，可以偶爾開一下 HWMonitor 來監控一下電腦各關鍵零件的溫度與散熱狀態，避免讓電子設備一直處在太高的溫度而當機或壽命減損。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：HWMonitor
  • 軟體版本：1.31
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.31MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.cpuid.com/
  • 軟體下載：按這裡（免安裝版）

HWMonitor_1.22

 

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  1. Ron 說道：
    07-29, 2013 at 上午 11:50.14

    他更新到1.6了喔

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