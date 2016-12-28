2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v3.2.2.85 最新版。

KCleaner 是一個專注於清除電腦垃圾檔案的免費軟體，主要功能就是把電腦中的暫存檔、已不使用的軟體安裝程式快取、暫時沒什麼用的系統記錄、網頁快取…以及各種熱門應用程式、軟體的快取..等項目，通通抓出來、刪掉。

KCleaner 不但是免費軟體，而且操作介面還是中文的。整個軟體的使用方法也很簡單，除了可以用「正常模式」先分析電腦中的全部檔案後再自己按「清除」按鈕刪掉用不到的垃圾檔案，也可用「自動模式」讓 KCleaner 全自動分析、清除並在指定時間內自動多次執行硬碟大掃除的工作。

實際測試，的確可以挖出很多用不到的檔案。事實上我是有點嚇到了，原本以為已經清很乾淨的電腦，結果還掃出將近 1GB 的垃圾檔案，其中一個是我早就忘記什麼時候留下的 ISO 暫存檔，浪費了我 753MB 的空間。不過還好的是使用 KCleaner 清除電腦垃圾檔之前，我們都可以手動按「顯示檔案清單」來看看哪些檔案會被刪掉，也可將某些還要用的東西排除在外，算是很安全又很有效的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： KCleaner Lite 版

KCleaner Lite 版 軟體版本： 3.2.2.85

3.2.2.85 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.41 MB

1.41 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.kcsoftwares.com/

http://www.kcsoftwares.com/ 軟體下載： 按這裡

安裝時請注意！ 在安裝完 KCleaner 軟體後的幾秒鐘內，可能會跳出如下圖的軟體安裝步驟，請立刻按視窗右上角的「X」關閉，不要安裝額外的、用不到的其他軟體或工具列！一定要小心！

使用方法：

第1步 安裝好 KCleaner 軟體、啟動之後，會先跳出一個警告視窗，提示我們這軟體很強大、可能會刪掉不少東西，請小心使用。

事實上我還是建議使用手動的「正常模式」，在每次要刪檔之前自己都先看過一遍，會比較安心。

第2步 第一次使用時，會自動跳出設定視窗，讓我們選擇程式的語言介面與要刪除的檔案類型，設定好之後按「儲存」按鈕即可完成。

第3步 KCleaner 的使用方法很簡單，就是先按「分析」，分析完後再按最右邊的「顯示檔案清單」。

第4步 接著請檢查一下清單中是否有不該被刪除的檔案，可以先按「類型」來查看到底是哪些類型的檔案會被刪除，然後看看「路徑」與「大小」，確定都沒有重要的、不能刪的東西後，按一下左上角的「清除」按鈕，即可自動移除系統中用不到的垃圾檔。