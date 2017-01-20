作者：,     

[免費] Photoscape v3.7 相片編修/轉檔/動畫製作/照片拼貼…13合1超實用工具

2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v3.7 最新版。

大家平常應該很容易在各種部落格、Facebook 或論壇、社群網站中看到一堆人上傳的照片並不是單純的單張圖片，而是加了漂亮個畫框、經過排版/拼貼的漂亮圖組，有些甚至還會做成 GIF 動畫加上各種視覺特效、花樣與陪襯的圖案或笑臉…等，這些圖是怎麼做的呢？

厲害一點的可能會用 Photoshop 或各種專業繪圖軟體來改，很多人也許會用下面這套免費的相片處理工具來做後製或加工。

PhotoScape 是一套相當受歡迎的相片加工、拼貼組合的修圖、特效工具，除了是免費軟體，他的操作比其他類似軟體還要簡單、易用，幾乎大部分的功能都是把圖片拉進去、調整位置修改設定即可。PhotoScape 可支援圖片瀏覽、相片編修、批次轉換、版型設計、拼貼照片、動畫製作、列印、分割相片、螢幕抓圖、螢幕取色、RAW轉換、批次重命名、列印筆記…等等 13 種超實用功能，對於常常需要快速拼貼、裝飾相片的人來說，是絕對不可錯過的實用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PhotoScape
  • 軟體版本：3.7
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：20.3MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.photoscape.org/
  • 軟體下載：按這裡

主要功能：（轉貼自官方網站）

  • 瀏覽：查看你的照片文件夾，創建幻燈片模式
  • 編輯:縮放，顏色和亮度調整，白平衡，背光修正，加邊框，氣泡提示，馬賽克，添加文字，繪畫圖片，剪裁，濾鏡，去紅眼，模糊, 筆刷, 橡皮圖章, 效果筆刷
  • 批次處理：快速編輯多張照片
  • 頁面設計：合併多張照片到一張
  • 合併照片：可以垂直或水平合併多張照片到一張照片
  • GIF 動畫製作：用多張圖片組合成 GIF 動畫
  • 列印：列印證件照，CD 封套，護照照片
  • 分割：把圖片切割成不同的部分
  • 螢幕抓圖：擷取螢幕畫面並存為圖檔
  • 顏色選取：放大照片、搜尋或選取顏色
  • 改名：批次、快速修改大量照片檔案名稱
  • RAW 轉換：可以轉化 RAW 格式到 JPG
  • 紙張列印：列印信紙，圖表，樂譜，日歷
  • 臉部比對 : 在網路上搜尋相似的面孔

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、安裝時會有兩個按鈕可以選，建議是按「進階」看看會順便安裝哪些其他額外軟體再說，或者按「同意並安裝」也可。

Photoscape-001

 

第2步  如果選了「進階」安裝，可以看到安裝步驟中會自動幫我們安裝額外的 Google 雲端硬碟或其他軟體，如果你用不到的話，請不要勾選。

Photoscape-002

 

第3步  安裝好、啟動 PhotoScape 軟體後便可看到相當簡潔的主畫面囉，要執行什麼功能按一下按鈕即可。

Photoscape-003

 

第4步  這是相片「檢視」功能，可讓我們快速瀏覽圖檔與各種資訊。

Photoscape-004

 

第5步  「相片編修」功能可以讓我們裝飾、裁剪圖檔，或加上方框、箭頭、圖案、文字或各種有趣的表情圖、貼圖。

Photoscape-005

 

第6步  PhotoScape 內建了十多種、六百多張各式表情圖或貼圖，讓我們輕鬆插入、點綴相片。

Photoscape-006

 

第7步  「批次轉換」功能提供了相當便捷的圖片轉檔、改大小、套用濾鏡或裝飾圖片..等特效，一次可以選取多張照片作處理。

Photoscape-007

 

等等，還有下一頁 »   1 2
非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » [免費] Photoscape v3.7 相片編修/轉檔/動畫製作/照片拼貼…13合1超實用工具
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
免費 Microsoft GIF Animator 動畫製作軟體，自己作 動態表...
PhotoCap v6.0 免費照片處理軟體
oCam v344.0 免費螢幕錄影、抓圖工具（繁體中文版）...
Picture Collage Maker Free v3.3.7 照片排版、拼...
Icecream Screen Recorder v4.57 可標重點、畫箭頭的...
XnConvert v1.71 圖檔改大小、加特效、批次轉檔工具（支援 Wind...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 訪客 說道：
    04-25, 2013 at 下午 4:33.09

    有没有人用过Google Picasa 这软件啊.. .
    想知道photoscape 和Google Picasa 哪个比较好用啊.. .

    回覆
  2. tkgexe 說道：
    04-22, 2013 at 下午 4:55.53

    下載之後不知道為什麼好多功能無法點選

    回覆
  3. 流川東 說道：
    04-22, 2013 at 上午 10:57.12

    這個讚 ! 感謝分享 !
    “列印正建照" ?

    回覆
  4. R 說道：
    04-22, 2013 at 上午 12:54.21

    真希望也能支援Mac 圖片拼貼做長條圖很好用 每張圖的解析度不會下降

    回覆
  5. Kitty 說道：
    04-21, 2013 at 下午 11:48.36

    我之前一直有用photoscape，覺得超棒，但是換了Mac之後就再也用不了，
    請問Mac有類似好用的修圖軟件嗎？

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 