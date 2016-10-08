2016/10/8 更新：WebBrowserPassView 軟體版本更新至 v1.82 最新中文版。

當要重灌電腦時，若需要快速備份上網時各網站的帳號、密碼的話，該怎麼做最快呢？

實際上，幾乎每個常見的網路瀏覽器都內建了「記憶密碼」的功能，大部分也都可以在選單中找回先前登入時曾經記錄下來的帳號與密碼，不過每次只能查看、複製一個密碼就有點麻煩。如果你需要快速備份自己全部帳號密碼的話，可以試試看下面這個免費工具 WebBrowserPassView。

WebBrowserPassView 可以支援大部分常見的網路瀏覽器，如 IE, Firefox, Google Chrome 與 Opera 等，只要我們曾經在輸入密碼登入網站時按過「記住密碼」的按鈕，瀏覽器就會把你的帳號、密碼記錄在電腦中，等下次要在登入時可以免輸入密碼快速登入。而 WebBrowserPassView 的功能，就是把曾經記錄下來過的密碼用一個簡單的表格整理出來這樣而已。

如果你有備份密碼的需求，除了在視窗中檢視密碼之外，也可以按「檢視」→「HTML報告」，將全部帳號密碼匯出成 HTML 網頁檔，備份下來。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WebBrowserPassView

WebBrowserPassView 軟體版本： 1.82

1.82 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語系

繁體中文、英文…等多國語系 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 220KB

220KB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.nirsoft.net/

http://www.nirsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 WebBrowserPassView 軟體下載回來、解壓縮之後，用滑鼠左鍵點兩下、執行「WebBrowserPassView.exe」檔案即可開始使用。

第2步 一打開 WebBrowserPassView 視窗便可看到目前已經儲存在電腦中的帳號、密碼與網站網址。如果你打開視窗之後空空的什麼也沒有，表示這台電腦的網路瀏覽器中沒有記錄過任何網站的帳號密碼。

第3步 如要完整備份帳號密碼清單，請點「檢視」→「HTML報告 – 所有項目」，即可將整個帳密清單匯出成一般的 HTML 網頁檔。

第4步 完成後便可用一般瀏覽器開啟此 HTML 報告，記得按「Ctrl」＋「S」另存新檔。