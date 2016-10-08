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  1. P泡W爾R 說道：
    07-17, 2017 at 上午 8:41.17

    不怕一萬，只怕萬一。
    世事無絕對，只怕有心人。

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  2. 阿索 說道：
    04-18, 2013 at 上午 11:21.47

    沒錯 = =’ 一堆防毒軟體都有警告..

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  3. 虫二電氣診所 說道：
    04-18, 2013 at 上午 11:12.49

    這個軟體作者寫了許多膾炙人口好用的軟體，他的駭客技術一定夠而不需在他撰寫的軟體寫後門這種小兒科的把戲，您可以在執行後用防火牆監控看此軟體是不是有連網動作就可得知有沒有將資料送出了。老實說駭客要植入病毒、後門都是神不知鬼不覺，一般的電腦使用者根本察覺不到的。

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  4. Pattri 說道：
    04-18, 2013 at 上午 10:37.04

    如果這軟體有後門，把你的帳號密碼後送……

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    • 虫二電氣診所 說道：
      04-18, 2013 at 上午 11:11.25

      這個軟體作者寫了許多膾炙人口好用的軟體，他的駭客技術一定夠而不需在他撰寫的軟體寫後門這種小兒科的把戲，您可以在執行後用防火牆監控看此軟體是不是有連網動作就可得知有沒有將資料送出了。老實說駭客要植入病毒、後門都是神不知鬼不覺，一般的電腦使用者根本察覺不到的。

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    • 不來恩 說道：
      04-18, 2013 at 上午 11:16.14

      同意，他如果真要偷你密碼，不會放在他經營這麼久的品牌跟網站上，一定是偷偷來的，所以這個軟體倒是不用擔心。

      不過重點是，軟體要從官方網站下載。

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    • PLC 說道：
      07-19, 2015 at 下午 1:47.25

      本來正要試試 看了你的留言就不敢用啦！

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  5. RQ 說道：
    04-18, 2013 at 上午 7:51.31

    Google Chrome本身好像就可以在網路上做備份了
    有點多此一舉的感覺

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  6. ian 說道：
    04-18, 2013 at 上午 7:27.15

    1F 大大有道理!

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  7. RED 說道：
    04-18, 2013 at 上午 1:25.29

    用了，”另一頭”就會知道一堆帳密了。平時有備份，找密碼完全不是問題。

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  8. siem 說道：
    04-18, 2013 at 上午 12:56.04

    這程式會被防毒軟體擋下來吧=.=

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