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Wise Program Uninstaller v1.98 深度移除用不到的軟體、程式

2017/1/20 更新：Wise Program Uninstaller  軟體版本更新至 v1.98 最新版。

Wise Program Uninstaller 是個相當便利、好用的軟體移除工具，可幫我們搜尋、移除用不到的軟體與並完整掃除硬碟中殘留的檔案與系統登錄檔資訊。

Wise Program Uninstaller 提供了安全移除、強制移除與安裝程序修復工具等三種模式，一般情況下只要按「Safe Uninstall」即可，遇到無法正常執行移除步驟的軟體時才按「Forced Uninstall」強制移除。某些大軟體可能因為各種原因造成安裝程序失敗、無法正常安裝或移除軟體時，也可使用「Repair Programs」修復模式來處理看看。另外還有個「Remove Entries」功能可以刪除殘留在清單中的軟體名稱，避免看了礙眼。

類似的軟體其實相當多，如：Revo UninstallerFineUninstallKUninstallIObit UninstallerAppRemoverGeek UninstallerAbsolute UninstallerMyUninstaller…等，用起來差別並不大，目前我個人偏好 Geek Uninstaller 這套，相對簡單易用，大家挑自己喜歡的用就好。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Program Uninstaller
  • 軟體版本：1.98
  • 軟體語言：繁體中文、簡體、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.14MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體安裝好、啟動後，  點選視窗中你要移除的軟體名稱，按一下「Safe Uninstall」按鈕，即可執行軟體移除程序。

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第2步  跑完軟體移除程序後，會出現一個「程式的登錄檔項目及關連檔案」視窗，裡面會列出未被清除的垃圾檔與登錄檔項目，按下「Remove」按鈕後便可自動清除乾淨。

另外，在一般「安全移除」功能無法正常移除軟體時，才可使用「強制移除」或「移除項目」等功能，可幫我們強制刪除安裝不完全或移除失敗的軟體與檔案。

14-06-08

 

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  1. PlayGroup 說道：
    04-18, 2013 at 下午 2:00.11

    這個感覺都ok啦

    回覆
  2. CAT 說道：
    04-18, 2013 at 下午 12:54.47

    目前也是使用 Geek Uninstaller ，可用搜尋還是會發現沒移除的東西，欸

    回覆
  3. tony200910041 說道：
    04-16, 2013 at 下午 7:14.56

    這個慢
    還是 IObit Uninstaller 來得較快

    回覆
  4. xzymoe 說道：
    04-16, 2013 at 上午 11:51.26

    原来一直用geek 后来一次明显的乱卸载把我电脑给瘫痪了 就开始用total了~~

    回覆
  5. Ferry 說道：
    04-16, 2013 at 上午 11:41.02

    有病毒!

    回覆

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