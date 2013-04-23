現代人生活越來越忙碌，不論大小事時間都要抓的恰恰好，才能將有限的時間發揮的淋漓盡致，不論煮飯、做菜會需要用到計時器，上班坐公車、捷運臨時想打個盹又怕坐過頭的話，隨手設個十五分鐘計時器即可馬上進入昏迷狀態，雖然有許多的計時 APP 可下載，但通常都只能做單一臨時的計時設定，沒辦法支援多個計時器一起運作，而這款「生活計時器( Timers4Me )」可算是計時器之王，除了可預設多個計時器之外，更支援同時運行， 是方便、簡單又快速的生活小幫手哦！

其包含三個主要功能：計時器、鬧鐘、碼錶。計時器可預先建好幾個時間，需要時直接點選開啟計時，除了前面說的煮飯、小休息之外，在健身的朋友或是要定時吃藥、擦藥的人也很需要計時器的幫忙，開始計時後還會在狀態列顯示剩餘時間，隨時可注意控制時間。

每個計時器都能分別設定專屬的標籤、圖示、鈴聲，但我還蠻喜歡它預設的鈴聲（咕咕雞叫），蠻有趣但又夠震撼的唷！另其可同時運行多個計時器，也可同時使用碼錶功能，所以如果你是體育老師剛好在記錄賽跑比賽時，突然好想睡個覺，那麼就可以設定一個計時器，並且同時使用碼錶來記錄同學的成績囉！

(整個在裝肖為，到底誰會這樣呀！？）



而鬧鐘及碼錶功能感覺比較像是被整合進來的基本功能，並沒有一些花俏的附加功能（例如：算數或定點拍照解除鈴聲…）就是很一般但該有的都有，請盡情放心的使用吧～但不確定它的鬧鐘設定的上限數量是多少，我剛試著設到了 8 個都還能再新增，想必應該是很夠用了！而碼錶的部份也可記錄多組時間，付費版還可將記錄下來的時間點存檔備份唷～

每個使用過的計時器、鬧鐘，使用的次數、時間都會被一一記錄在日誌裡，隨時可查看使用的狀況，整體來說計時器的功能真的很棒，鬧鐘跟碼錶就可依需求使用囉！至少手機中若有安裝＂單純＂的計時器或是碼錶就可以先移除，用這個 APP 來做個整合，可省下一些空間來安裝更多的遊戲唷！(中肯）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 生活計時器(Timers4Me)

生活計時器(Timers4Me) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 1.6 以上

Android 1.6 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「生活計時器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 一開始會提供幾個預設的計時器，在想要修改的計時器上長按可開啟如右圖的設定選項。其中「置頂」及「觸發」兩個功能是付費版才有的。

第2步 按右上方「排序」鈕可轉換計時器的排序方式；點選右上的「＋」則可開啟程式預設的時間，臨時需要計時的時候馬上點選需要的時間，即可快速開始計時，也可點選「自定義」或是下方的「大＋號」自行新增其它時間。

第3步 鬧鐘的部份與手機原本內建鬧鐘的功能其實差不多，按右上或下方的「＋」即可新增。碼錶也可記錄多組時間，右上的磁碟片圖示是用來存檔的，但付費版才支援此功能。

第4步 在計時器畫面按下手機的 menu 鍵可開啟下方功能列，按下「設置」可開啟設置選項（在鬧鐘、碼錶畫面則可直接按下右上角的「設置」圖示），這邊可針對整體 APP 及計時器、鬧鐘做一些細項的設定，還可備份及還原設定（雲端備份為付費服務）。

第5步 最後一個「日誌」會將計時器及鬧鐘功能的使用狀況記錄下來，計時器的部份還會幫你統計每個使用的次數及平均使用時間。