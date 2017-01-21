2017/1/21 更新：軟體版本更新至 v361.0 最新版。

2014/9/6更新：軟體版本更新至 v31.0 最新版，版本編號跳得很快，但功能與外觀的變動不多。之前安裝過程中的廣告程式似乎拿掉了（改成操作界面上更大的廣告畫面），也許之後的版本還會再出現也不一定，總之安裝時要小心。如果不喜歡新版的廣告介面，一樣還有舊版程式可下載安裝。

抓圖工具有很多很多，不過下面這款 oCam 免費軟體則相對簡單好用很多。oCam 提供螢幕畫面擷取與螢幕錄影兩大功能，執行 oCam 軟體時只會看到 7 個大大的按鈕，按下按鈕後便可立即抓圖或錄影，使用起來非常簡便。

螢幕錄影的功能可支援輸出 AVI, MP4, MOV, TS, VOB 等影音格式，也可自訂影片的 FPS 與 Bitrate 等設定。如果要長時間錄影的話，檔案容量也可支援 4GB 以上超大檔。錄影時除了可支援全螢幕錄影與自訂範圍錄影，也可同時錄下電腦發出的聲音或從麥克風收音，還可支援雙螢幕與鍵盤快速鍵的快捷操作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： oCam

oCam 軟體版本： 361.0

361.0 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.66 MB

4.66 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://ohsoft.net

http://ohsoft.net 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好、開啟 oCam 軟體後，主畫面上只有七個大大的按鈕，最左邊紅色的「錄製」是螢幕錄影功能，選取你要錄影的範圍再按下「錄製」即可開始錄影。右邊的「擷取」則是螢幕抓圖功能，一樣是使用工具列上方的綠色方框來圈選你要抓圖的範圍。

「重調大小」選單裡面有幾個常用的抓圖尺寸，或者也可以點「全螢幕」執行全螢幕抓圖、錄影，或按「選擇區域…」選取個別區塊。

第2步 錄影前，我們可以按一下「編解碼器」按鈕來選擇影片檔的編碼格式。

第3步 按下控制面板上的「設定」按鈕即可開啟設定視窗，可在「編碼」頁面中調整影片的 FPS, Bitrate 或 Keyframe rate…等等設定，或設定錄音時的 Bitrate 。其實這些都可以不用管他，保留預設值即可。

第4步 「錄製」選單裡面可以設定錄影時要從哪個裝置擷取聲音，如果不希望錄下滑鼠指標的圖示，也可取消「包含游標」這選項。

第5步 「快速鍵」選單裡可以指定使用哪些鍵盤快速鍵來錄影、抓圖或選取抓圖區域，相當方便。

限制錄影時間長度，避免錄太長、檔案太大，或者可以每 10 分鐘休息一下。