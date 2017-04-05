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VirtualDVD v7.5 虛擬光碟機，輕鬆掛載 img, iso, ccd, bin, mds, mdf, nrg.. 光碟映像檔

2017/4/5 更新：軟體版本更新至 v7.5 最新版，已支援繁體中文操作介面。

當我們買了一堆 CD、DVD 或遊戲光碟之後，如果不想每次要用時都得從櫃子裡找出光碟片、小心插入、慢慢讀取的話，有沒有比較快速、比較簡便的方法來使用這些光碟的內容呢？

這時候你也許會需要 VirtualDVD 這類工具。VirtualDVD 是個「虛擬光碟」軟體，主要功能就是在電腦中模擬出光碟機裝置，讓我們不用真的安裝光碟機、插入光碟片，也能直接讀取、掛載儲存在硬碟中的光碟映像檔，運作起來就像一般光碟機、光碟片那樣。

VirtualDVD 可支援 CD、DVD 或藍光光碟所製作出來的包含 img, iso, ccd, bin, mds, mdf, nrg… 在內的 16 種以上的光碟映像檔格式，幾乎常見的格式都支援了。使用時最多可掛載 1~24 台光碟機，除了可自訂光碟機代號、DVD 區碼之外，還可將映像檔內容掛載為本機電腦中的 NTFS 資料夾，讓我們輕鬆將光碟片的內容當做硬碟般一樣使用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：VirtualDVD
  • 軟體版本：7.5.0.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.69 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://ohsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

VirtualDVD 主要功能：

  • 支援 CD、DVD 或 藍光光碟等映像檔
  • VirtualDVD 可支援的光碟映像檔格式： CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), Cue Sheets (*.cue), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% Image (*.mds;*.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Compressed ISO (*.isz), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.LCD)..等。
  • 可模擬最多 24 個 SCSI 光碟機
  • 可將光碟映像檔掛載為本機電腦的 NTFS 資料夾
  • 可自訂光碟機代號、區碼
  • 支援 isz(Compressed ISO) 加密的檔案

延伸閱讀：

 

安裝時請注意！安裝完成後的最後一個步驟，會問你要不要修改瀏覽器的預設頁面，請不要勾選！避免首頁被改掉。

若您不幸首頁被綁架，請參考以下文章處理：http://briian.com/15330/remove-snap-do.html

00-09-55

 

使用方法：

第1步  安裝好 VirtualDVD 軟體後，桌面右下角的系統列會多出一個光碟圖示，在圖示上按一下滑鼠左鍵，再點「Virtual Devices」→「No Media」 →「Mount Image…」，即可讓我們選取光碟映像檔並掛載到指定虛擬光碟機。

VirtualDVD-001

 

第2步  掛載完成後，「我的電腦」視窗裡便會多出一個新的光碟機。以後下載了光碟映像檔，不用燒錄出來，直接掛載即可使用。

VirtualDVD-002

 

第3步  另外也可以在 VirtualDVD 圖示上按一下滑鼠左鍵再點「Preferences..」，開啟設定視窗後，可在「General」選單裡設定要使用多少台虛擬光碟機，可同時模擬多台光碟機並掛載多個光碟映像檔。

VirtualDVD-003

 

第4步  如要退片，可以在 VirtualDVD 選單中點「Unmount Image」即可。

VirtualDVD-004

 

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  1. WENLIN 說道：
    10-12, 2016 at 下午 10:37.00

    謝謝! 太感激了

    回覆
  2. sdsadasd 說道：
    04-11, 2014 at 上午 2:52.44

    Version 5.2 (2014-04-09) | [Korean Site]
    * After updating, when you run the program, modify tooltip to not display
    * Stabilization of the internal function

    回覆
  3. bwd 說道：
    02-10, 2014 at 下午 5:45.20

    已有繁中

    回覆
  4. 0.0 說道：
    11-03, 2013 at 下午 3:38.10

    4.0原本不會,但他會透過自動更新升級成4.1後就會綁架首頁~這下真的不推了

    回覆
  5. 訪客 說道：
    11-01, 2013 at 下午 11:57.40

    4.0版會綁架首頁，unifinder.net，請不要推薦這種軟體

    回覆
  6. 0.0 說道：
    10-29, 2013 at 上午 1:06.49

    最新是4.0了.還不錯用

    回覆
  7. 香蕉 說道：
    07-29, 2013 at 上午 5:19.46

    已更新為3.5版本

    回覆

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