2017/4/5 更新：軟體版本更新至 v7.5 最新版，已支援繁體中文操作介面。

當我們買了一堆 CD、DVD 或遊戲光碟之後，如果不想每次要用時都得從櫃子裡找出光碟片、小心插入、慢慢讀取的話，有沒有比較快速、比較簡便的方法來使用這些光碟的內容呢？

這時候你也許會需要 VirtualDVD 這類工具。VirtualDVD 是個「虛擬光碟」軟體，主要功能就是在電腦中模擬出光碟機裝置，讓我們不用真的安裝光碟機、插入光碟片，也能直接讀取、掛載儲存在硬碟中的光碟映像檔，運作起來就像一般光碟機、光碟片那樣。

VirtualDVD 可支援 CD、DVD 或藍光光碟所製作出來的包含 img, iso, ccd, bin, mds, mdf, nrg… 在內的 16 種以上的光碟映像檔格式，幾乎常見的格式都支援了。使用時最多可掛載 1~24 台光碟機，除了可自訂光碟機代號、DVD 區碼之外，還可將映像檔內容掛載為本機電腦中的 NTFS 資料夾，讓我們輕鬆將光碟片的內容當做硬碟般一樣使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： VirtualDVD

VirtualDVD 軟體版本： 7.5.0.0

7.5.0.0 軟體語言： 繁體中文、英文、日文..等多國語言

繁體中文、英文、日文..等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.69 MB

3.69 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://ohsoft.net/

http://ohsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

VirtualDVD 主要功能： 支援 CD、DVD 或 藍光光碟等映像檔

VirtualDVD 可支援的光碟映像檔格式： CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), Cue Sheets (*.cue), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% Image (*.mds;*.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Compressed ISO (*.isz), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.LCD)..等。

可模擬最多 24 個 SCSI 光碟機

可將光碟映像檔掛載為本機電腦的 NTFS 資料夾

可自訂光碟機代號、區碼

支援 isz(Compressed ISO) 加密的檔案

使用方法：

第1步 安裝好 VirtualDVD 軟體後，桌面右下角的系統列會多出一個光碟圖示，在圖示上按一下滑鼠左鍵，再點「Virtual Devices」→「No Media」 →「Mount Image…」，即可讓我們選取光碟映像檔並掛載到指定虛擬光碟機。

第2步 掛載完成後，「我的電腦」視窗裡便會多出一個新的光碟機。以後下載了光碟映像檔，不用燒錄出來，直接掛載即可使用。

第3步 另外也可以在 VirtualDVD 圖示上按一下滑鼠左鍵再點「Preferences..」，開啟設定視窗後，可在「General」選單裡設定要使用多少台虛擬光碟機，可同時模擬多台光碟機並掛載多個光碟映像檔。

第4步 如要退片，可以在 VirtualDVD 選單中點「Unmount Image」即可。