2017/3/3 更新：軟體版本更新至 v4.45 最新版。

很多人會在電腦中安裝一些額外的字型檔來作圖或在必要的時候用不同的字型樣式顯示各種訊息，不過 Windows 系統內建的字型檢視工具每次只能預覽一個字型的樣子，不但無法自行輸入你要展示的中英文字，也沒法很方便地同時檢視、比較多個字型的異同。

如果你常常需要在眾多字型檔中挑一個合適的樣式來用，可以試試看下面這個免費小工具 FontViewOK，透過左右兩個不同視窗來分別檢視不同字型樣式，也可自行輸入各種文字或符號，自訂字體大小、底線、粗體、斜體、刪除線或各種文字色彩與背景色，讓我們輕鬆挑選、預覽想要的字型。

FontViewOK 可以直接讀取系統中已安裝的字型，也可另外瀏覽儲存在其他資料夾中的字型檔，使用起來相當簡單。