2017/1/9 更新：軟體版本更新至 v3.7 最新版。

當你拍了一堆照片，想在上面蓋上浮水印或讓圖檔名稱按照你指定的方式命名的話，該怎麼做比較快呢？

FastStone Photo Resizer 是個相當實用的免費圖片轉檔工具，主要功能有兩個，轉檔跟批次圖檔重命名。而轉檔的部份除了轉換圖片格式、翻轉、裁切、調整色彩/亮度/對比…等功能之外，還可幫我們加上文字或圖片等形式的浮水印，讓我們在網路上分享圖片時不會輕易被盜用。

比較方便的是 FastStone Photo Resizer 可支援多張圖檔同時進行轉檔、加浮水印..等功能，不管你是要幫圖片加浮水印、加外框、旋轉、重設大小、調整色彩或明暗度..等等，只要設定一次，按下「Convert」按鈕便可把整個資料夾中的圖檔、相片一次處理好。

另外，針對圖片的調整與設定值都可以另外備份下來，等以後要用的時候直接載入先前的設定值，即可快速幫大量圖片轉檔、批次重命名。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FastStone Photo Resizer

FastStone Photo Resizer 軟體版本： 3.7

3.7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.34 MB

1.34 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.faststone.org/

http://www.faststone.org/ 軟體下載： 按這裡

FastStone Photo Resizer 主要功能： 批次圖片轉檔、重新命名

支援 JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF 與 JPEG2000..等圖檔格式

重設圖檔大小、裁切、調整色彩、加上文字或圖片浮水印與其他特效

可在檔案名稱中加入流水編號、時間日期

批次搜尋、取代檔名中的文字

轉檔與批次重命名之前，都可先看到預覽畫面

支援整個資料夾批次處理

使用方法：

第1步 將 FastStone Photo Resizer 軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「FSResizer.exe」檔案即可開始使用。

第2步 首先必須先從左邊視窗選取你要執行的圖檔，然後按「Add =>」將圖片全部加到待處理清單中。

接著在「Output Format」及「Output Folder」選擇輸出格式與存檔位置，如有需要重設大小、裁切或加浮水印的話，可以勾選「Use Advanced Options」再按「Advanced Options」。

第3步 開啟「Advanced Options」視窗後，我們可依照你要執行的功能切換到不同分頁去，再勾選、啟用該功能，如「Add Watermark」可加蓋圖片浮水印。

第4步 勾選「Add Watermark」後，先選取一張圖片當做浮水印，然後用滑鼠調整他的大小與位置，我們也可在「Opacity」調整浮水印的透明度。

第5步 「Text」分頁則可在圖片中插入文字，我們除了可以自行輸入文字之外，還可按「Insert a Variable」插入各種訊息，如圖檔尺寸、檔案名稱、拍攝日期、EXIF 裡的軟體、相機、型號、ISO值、曝光…等等各種資訊。

第6步 如果要調整圖檔尺寸的話，可以切換到「Resize」並輸入你指定的尺寸..等相關資訊。

全部設定好之後，按下右下角的「OK」回到 FastStone Photo Resizer 軟體主畫面後，最後再按下「Convert」按鈕即可開始轉檔。

第7步 另外在主畫面左上角有個「Batch Rename」功能，可以讓我們依照不同規則來重新命名檔案，譬如說用「####」加上流水編號、用「*」來保留原始的名稱並在前後加上其他文字、用「$P」加上所在資料夾的名稱、用「$Y, $M, $D」加上當時的年月日….等等，可輕鬆幫檔名改成我們要的樣子。