現在一般人應該大部分都改用求職網站（人力銀行）來找工作了吧？求職網站雖然方便好用，不過很多時候某些重要的訊息反而忽略掉了…

譬如說某些公司常常違反勞基法或相關規定，讓該公司的員工權益受損、受傷害或受委屈，但這些訊息幾乎很難在求職網站上看得到。雖然中央政府的勞委會、各地縣市政府的勞工局…等等網站都會定期公告哪些公司違反了勞基法與各種規定，但幾乎很少有人會在應徵工作前去找報告來看。

前兩天看到台灣有網友很貼心的設計了「求職小幫手」這個小工具，只要你是使用 Google Chrome 瀏覽器來上網，當我們開啟 104, 1111, yes123 或 518 等人力銀行網站時，如果瀏覽到各地勞工局公告名單裡有出現過的公司，「求職小幫手」會自動在網頁下方用很顯眼的黃色標示該公司曾經在什麼時候違反過什麼規定…。

這樣一來，找工作時除了考慮工作地點、薪資、工作內容與公司制度…之外，還可順便參考一下該公司是不是常常違規、被檢舉，或有發生過什麼奇奇怪怪的問題，真的去面試時，也可多留一下現場狀況。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 求職小幫手

求職小幫手 軟體版本： 1.3.3

1.3.3 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 48KB

48KB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： http://jobhelper.g0v.ronny.tw/

http://jobhelper.g0v.ronny.tw/ 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網站，按一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕，即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 求職小幫手是 Google Chrome 瀏覽器專用的擴充套件，你的電腦必須有 Google Chrome 瀏覽器並用他來開網頁才能用得上。

安裝方法很簡單，用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網站，按一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕，即可將程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好求職小幫手之後，當我們瀏覽到它所支援的求職網站時，網址列右邊會多出一個黃色的「職」圖示，如果該公司在勞委會或各縣市勞工局的公告名單裡面有留下記錄，則會在網頁最下方以黃色底色顯示警告訊息。

目前可支援的求職網站包括： 104, 1111, yes123, 518 ..等。

第3步 網址列右邊出現「職」圖示時，可以按一下該按鈕看看目前有支援哪些單位的違法名單，也可隨時按一下「更新」抓取最新資料。

第4步 當我們在瀏覽求職網站時，如果出現警告訊息的話，按一下最右邊的連結就可以開啟政府單位所提供的公告名單，請仔細看看該公司違反的是哪些規定、違規情況是否嚴重…。

基本上我覺得這是一個相當不錯的小工具，畢竟一般求職網站的獲利來源都是跟刊登徵人廣告的公司收錢，大部分都不會用很明顯的方式警告求職者某家公司曾經發生過什麼問題，最多也只是出事、上新聞之後把相關訊息撤掉而已。

但一般求職者很難在第一時間就得知這類訊息，如果只是小小的違規或情節不算重大問題，其實都還可以接受。不過能讓資訊更透明、更易取得的話，留給求職者自己去判斷、取捨，也是相當重要的責任。

可惜我們政府單位對於這類資訊透明與資料開放的工作，還是很有加強的空間…。