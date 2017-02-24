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ProcessKO v4.01 定時關閉、快速關閉運作中的程式/處理程序

2017/2/24 更新：ProcessKO 軟體版本更新至 v4.01 最新版。

ProcessKO 是個很特別的小工具，主要功能就是列出目前系統運作中的應用程式與處理程序，並提供一個相當簡單易用的介面讓我們快速關閉指定程序，或設定讓某個應用程式或處理程序在某個時間之後自動停用。

除此之外，ProcessKO 還提供了一個「收藏」面板，可以讓我把常用的軟體或處理程序加入到面板中，我們可以隨時點一下面板上的圖示 K.O 掉它！或者按住「Alt」鍵再點圖示來快速執行。對於工作上常常需要重複開啟關閉、開啟關閉某些 Process 的人來說，這樣的設定應該會很方便。

另外還有一些常用的系統關機、重開機、休眠…等等快捷功能，以及可以在桌面右下角的系統列快速執行或關閉指定程式，都是相當貼心的設計。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ProcessKO
  • 軟體版本：4.01
  • 軟體語言：英文、簡體中文…等多國語言（尚無繁體中文翻譯）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：74KB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.softwareok.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將 ProcessKO 軟體下載回來、解壓縮後即可直接按兩下執行。或者也可以先在執行檔上按滑鼠右鍵再點「以系統管理員身分執行」，以便於控管更多系統處理程序。

開啟 ProcessKO 軟體時會先出現 License-Agreement 的畫面，點選「I accept the agreement」後再按「OK」即可開始使用。

ProcessKO-001

 

第2步  ProcessKO 內建 15 種不同的語言介面，不過很可惜還沒有台灣用的繁體中文版，如果不介意的話可以先切換成 English 或簡體中文來用。

ProcessKO-002

 

第3步  如果有某些很常用的軟體或處理程序需要常常開開、關關的，可以從「收藏」選單中將它加入到收藏面板裡。以後可以直接在收藏面板中的圖示上按一下滑鼠左鍵來關閉該程式，或先按著「Alt」鍵再按滑鼠左鍵啟動程式。

ProcessKO-003

 

第4步  如有需要馬上關閉某個程式或 process，可以直接在「立即關閉」選單中點選你要關閉的項目。

ProcessKO-004

 

第5步  或者也可以把程式加到「定時關閉」面板中，讓它在指定時間內自動關閉。

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第6步  ProcessKO 內建常用的系統關機、重開機、休眠..等指令。

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第7步  當 ProcessKO 視窗縮小到桌面右下角的系統列之後，我們可以用滑鼠右鍵點一下 ProcessKO 圖示，並從選單中快速執行或關閉你放在收藏清單裡的程式或處理程序。

ProcessKO-007

 

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