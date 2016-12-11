2016/12/11 更新：軟體版本更新至 v16.12 最新版。

曾經看過、用過 Mac 電腦的人，一定會對它桌面下方那個滑鼠移過去會放大、移開會縮小的 Dock 工具列很有印象，其實他就是個常用軟體、檔案與資料的啟動捷徑而已，只不過做得特別漂亮、用起來特別順手這樣。

如果你也想在 Windows 電腦中擁有類似的工具列，除了很久之前介紹過的 RocketDock 跟 ObjectDock 之外，也可以試試看下面這個免費軟體 Winstep Nexus。

Winstep Nexus 比起其他類似的軟體長得更像 Mac OS X 系統裡的 Dock 工具列，玻璃材質、半透明的面板讓整個工具列看起來相當有質感。比起 Mac 版的 Dock 工具列來說，Winstep Nexus 除了一樣簡單大方之外，還多了相當多的圖示選取或移動時的展示特效、特色面板及圖示樣式。而 Winstep Nexus 工具列不單單只是放置軟體或資料夾圖示而已，還另外提供了網路/系統資源監控、天氣預報、時鐘、新郵件通知、螢幕抓圖、…等等相當實用的小工具。

而 Winstep Nexus 工具列不但程式的執行效能還不錯，不會讓電腦有頓挫感，還提供了相當完整的調整設定與使用者自訂機制，讓我們不管是要把工具列放在哪個位置、哪個角落、使用什麼圖示或展示特效…等等，設定起來都相當簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Winstep Nexus

Winstep Nexus 軟體版本： 16.12

16.12 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費版。

免費軟體，另有付費版。 檔案大小： 41.8 MB

41.8 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10(32/64位元)

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10(32/64位元) 官方網站： http://www.winstep.net/

http://www.winstep.net/ 軟體下載： 按這裡

一、將程式切換成正體中文介面

第1步 安裝好 Winstep Nexus 軟體、啟動之後，桌面上方馬上會出現一個全新的工具列。不過由於這軟體在判斷語系方面的功能出了點問題，選單上面的文字看起來會是亂碼，但是沒關係，只要在 NeXus 圖示上按一下滑鼠右鍵，再依照下面圖示標示的位置點一下設定選單，將程式切換成正體中文介面即可。

第2步 開啟設定視窗後，在語系選單中點選「正體中文（台灣）」，即可讓文字正常顯示。

二、Winstep Nexus 工具列的使用方法

第1步 依照前面的步驟將程式切換成正體中文介面後，將滑鼠移動到工具列上的圖示，便可正常顯示中文字。

如下圖，這是系統資源監控工具，會在圖示上即時顯示目前的記憶體或 CPU…等資源的使用狀況。

第2步 這是天氣預報小工具，點一下太陽或月亮圖示，便可顯示最近幾天的天氣概況。記得要先在氣象圖示上面按右鍵再點「氣象模組設定」，並設定好地點與其他你想顯示的資訊。

第3步 另外也可在 NeXus 圖示上按一下滑鼠右鍵再點「效果」，即可自行選擇要使用哪些視覺特效，讓整個工具列看起來更炫、更特別。

第4步 若要在工具列上面新增軟體、資料夾等動捷徑的話，除了可以直接將圖示拉到工具列上面之外，也可以在 NeXus 圖示上按右鍵再點「插入新快捷列項目」，然後依照你的需求插入各種項目。

第5步 另外，在「偏好設定」裡面也還有一大堆自訂功能可慢慢調整，譬如說工具列的面板、樣式…等，相當豐富。